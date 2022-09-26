Переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця – Рафаель Гроссі

Пропозиції, яким чином можна створити зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, отримали сильну міжнародну підтримку, і вже відбуваються предметні переговори з Україною та РФ щодо якнайшвидшої реалізації низки заходів. Про це заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.



«Я розпочав детальні переговори з Україною та РФ щодо якнайшвидшого узгодження та впровадження зони. Ми знаємо, що потрібно зробити, і це можливо виконати. Готовий і надалі продовжити консультації в обох країнах цього тижня, щоб ми могли захистити станцію», – зазначив Рафаель Гроссі.



Він наголосив, що пропозиція створити зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС отримала сильну міжнародну підтримку. Зокрема, на минулому тижні були проведені зустрічі на високому рівні в Нью-Йорку.



"Я закликав до термінового встановлення зони ядерної безпеки, щоб припинити обстріли, які завдають шкоди станції та лініям передачі – її ключовому зовнішньому джерелу енергопостачання", – зазначив очільник МАГАТЕ, не розкриваючи деталі перемовин.



Нагадаємо, МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС. У переговорах, які стартували 21 вересня, беруть участь міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сєргєй Лавров.

З цього ж питання голова МАГАТЕ також зустрічався із заступницею Держсекретаря США .

Вимоги до Росії вивести війська та персонал із захопленої Запорізької АЕС, а також припинити бойові дії в районі станції та інших ядерних об'єктів України містяться в резолюції МАГАТЕ, яка відправляла свою місію на ЗАЕС і вказала на численні порушення з експлуатації атомної станції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна підтримує створення зони безпеки на ЗАЕС, але територію електростанції потрібно демілітаризувати.