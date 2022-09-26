Переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця – Рафаель Гроссі

Консультації триватимуть в Україні та РФ цього тижня. В МАГАТЕ кажуть про заходи, які реально реалізувати, інформує ZN.ua.

Переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зрушили з місця – Рафаель Гроссі
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Пропозиції, яким чином можна створити зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, отримали сильну міжнародну підтримку, і вже відбуваються предметні переговори з Україною та РФ щодо якнайшвидшої реалізації низки заходів. Про це заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Я розпочав детальні переговори з Україною та РФ щодо якнайшвидшого узгодження та впровадження зони. Ми знаємо, що потрібно зробити, і це можливо виконати. Готовий і надалі продовжити консультації в обох країнах цього тижня, щоб ми могли захистити станцію», – зазначив Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що пропозиція створити зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС отримала сильну міжнародну підтримку. Зокрема, на минулому тижні були проведені зустрічі на високому рівні в Нью-Йорку.

"Я закликав до термінового встановлення зони ядерної безпеки, щоб припинити обстріли, які завдають шкоди станції та лініям передачі – її ключовому зовнішньому джерелу енергопостачання", – зазначив очільник МАГАТЕ, не розкриваючи деталі перемовин.

Нагадаємо, МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС. У переговорах, які стартували 21 вересня, беруть участь міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сєргєй Лавров.

З цього ж питання голова МАГАТЕ також зустрічався із заступницею Держсекретаря США.

Вимоги до Росії вивести війська та персонал із захопленої Запорізької АЕС, а також припинити бойові дії в районі станції та інших ядерних об'єктів України містяться в резолюції МАГАТЕ, яка відправляла свою місію на ЗАЕС і вказала на численні порушення з експлуатації атомної станції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна підтримує створення зони безпеки на ЗАЕС, але територію електростанції потрібно демілітаризувати.

Росія ж у Радбезі ООН відкинула пропозицію створити зону демілітаризації навколо ЗАЕС.

За матеріалами: МАГАТЕ /

Лія Ільченко, ZN.ua





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