Через брак інструкторів мобілізовані росіяни матимуть мінімальну підготовку – британська розвідка

Всього за кілька днів "часткової" мобілізації в Російській Федерації, тисячі людей вже отримали повістки та прибули у центри зборів. Перші групи призовників вже відправляють на військові бази для подальшого навчання. На думку фахівців британської розвідки, тепер Росія зіткнеться зі справжніми адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

"На відміну від більшості західних армій, російські Збройні сили проводять початкову підготовку солдат на низькому рівні у межах призначених їм оперативних підрозділів, а не у спеціальних навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, тоді як два інших розгортаються, і можу надати інструкторів для навчання новобранців чи поповнення. Однак більшість цих батальйонів вже перебувають на території України" - йдеться в щоденному зведенні.