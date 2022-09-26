Німецький міністр порівняв заяви Путіна з туалетним папером
Він виступив за пошук альтернативи чорноморському маршруту експорту продукції, аби "вразливість України до шантажу" була нижчою, інформує
Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що заяви російського президента Владіміра Путіна про те, що українське зерно експортують лише в Європу, а не в бідні країни, "можна використовувати як туалетний папір", позаяк зерно йде, наприклад, і до Ефіопії, і до Сомалі. Слова Оздемір цитує Stuttgarter Zeitung.
Він розповів, що станом на середину вересня було перевезено 14 млн тонн української сільськогосподарської продукції по "дорогах солідарності" та через порти в Чорному морі.
За словами Оздеміра, російська брехня про зерно, яке нібито не надходить в бідні країни, має стільки ж підстав, як і будь-які інші вигадки РФ.
"Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використати це як туалетний папір", – сказав політик від партії Зелені.
Він також наголосив, що повинні бути знайдені альтернативи чорноморському маршруту, аби "вразливість України до шантажу" була знижена.
"Ми перевезли набагато більше (с/г продукції - ред.), ніж будь-хто міг передбачити спочатку", - додав Оздемір.