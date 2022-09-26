Німецький міністр порівняв заяви Путіна з туалетним папером

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що заяви російського президента Владіміра Путіна про те, що українське зерно експортують лише в Європу, а не в бідні країни, "можна використовувати як туалетний папір", позаяк зерно йде, наприклад, і до Ефіопії, і до Сомалі. Слова Оздемір цитує Stuttgarter Zeitung.

Він розповів, що станом на середину вересня було перевезено 14 млн тонн української сільськогосподарської продукції по "дорогах солідарності" та через порти в Чорному морі.

За словами Оздеміра, російська брехня про зерно, яке нібито не надходить в бідні країни, має стільки ж підстав, як і будь-які інші вигадки РФ .

"Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використати це як туалетний папір", – сказав політик від партії Зелені.

Він також наголосив, що повинні бути знайдені альтернативи чорноморському маршруту, аби "вразливість України до шантажу" була знижена.

"Ми перевезли набагато більше (с/г продукції - ред.), ніж будь-хто міг передбачити спочатку", - додав Оздемір.