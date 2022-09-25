Солідарність країн ЄС у відмові від нафти та газу з РФ дозволить достойно пережити важку зиму – Міненерго

Всупереч маніпуляціям Росії.

Солідарність країн ЄС у відмові від нафти та газу з РФ дозволить достойно пережити важку зиму – Міненерго
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Єдність і солідарність європейських країн у відмові від російського газу та нафти – це можливість достойно пережити важку зиму всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко після робочого візиту до Піттсбурга (США), де 21-23 вересня відбувся перший Глобальний форум чистої енергетики.

«Буде складно, ніхто цього не приховує, адже Росія десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Саме зараз – час припинити це», – наголошує міністр.

Галущенко підкреслює, що перемога на енергетичному фронті – це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні, адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі, до Європи) Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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