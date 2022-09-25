Шольц боїться давати Україні танки, у Ліз Трасс інша думка: "Ми не повинні слухати надумані погрози"

Нещодавно Україна досягла успіхів у війні з росією і просила Захід про підмогу. Але Німеччина відмовилася лідирувати у наданні цієї допомоги.

Про це пише The New York Times.

"Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не довести до того, що це стане війною між росією та НАТО, тому що це було б катастрофою", – сказав канцлер ФРН в інтерв’ю виданню.

У свою чергу прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс заявила, що Британії та її союзникам не варто піддаватися погрозам президента путіна. Натомість необхідно збільшити допомогу Україні та тиск на Москву.

"Ми не повинні слухати брязкання зброєю та надумані погрози. Натомість нам потрібно продовжувати вводити санкції проти росії та продовжувати підтримувати українців", - сказала Трасс, передає CNN .

Нагадаємо, напередодні парламент Німеччини не зміг проголосувати за рішення про передавання Україні танків та бронетехніки. Документ дозволяв негайно відправити танки та панцирники з запасів промисловості, а також вимагав постачати Україні додаткове важке озброєння.