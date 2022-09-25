Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 70 "прильотів"

Пошкоджено житлові будинки.

Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 70
© ДПСУ

Російські війська у суботу, 24 вересня, обстріляли три громади в Сумській та дві - у Чернігівській областях, інформує ДПСУ.

Сновську громаду Чернігівської області окупанти обстріляли з мінометів - 24 вибухи мін калібру 82 мм. Під мінометним вогнем також перебувала територія Семенівської громади. Прикордонники зафіксували 37 "прильотів".

Есманьську громаду Сумської області війська РФ обстріляли мінометами 120 мм калібру - три вибухи. Територію Середино-Будської громади ворог обстрілював зі ствольної артилерії - два вибухи.

Шалигинську громаду окупанти обстрілювали із РСЗВ, зафіксовано шість "прильотів".


Анна Конюченко, ZN.ua





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