У цій війні ми поруч з Україною — офіційна Анкара

Позиція Туреччини щодо Донецька та Луганська така сама, як і щодо Криму — це Україна, інформує ZN.ua.

У цій війні ми поруч з Україною — офіційна Анкара
© Сайт президента України

Туреччина підтримує Україну у війні та захищатиме її територіальну цілісність і суверенітет. Про це заявив речник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін.

«Наша країна не визнає результати «референдумів» Росії щодо анексії окупованих територій України», — заявив Калін в інтерв'ю телеканалу NTV увечері в п'ятницю, повідомляє Anadolu.

Він також зазначив, що Туреччина — єдина країна, яка докладає зусиль для припинення війни.

Калин зазначив, що завдяки контактам Туреччини з обома сторонами було досягнуто важливих результатів, таких як угодb про зерновий коридор та обмінe полоненими.

«Переговори щодо обміну полоненими почалися 3-3,5 місяці тому. Але ми не ділилися ними з громадськістю до отримання результату», — сказав він.

Калин наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган постійно проводив переговори з українською та російською сторонами з цього питання.

Туреччина намагалася стати посередником у конфлікті, зберігаючи добрі стосунки як з Росією, так і з Україною та утримуючись від приєднання до санкцій Заходу проти Москви. Утім, поведінка Путіна дає підстави вважати, що незабаром від нього відвернуться навіть лояльні до нього країни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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