У цій війні ми поруч з Україною — офіційна Анкара
Позиція Туреччини щодо Донецька та Луганська така сама, як і щодо Криму — це Україна, інформує
Туреччина підтримує Україну у війні та захищатиме її територіальну цілісність і суверенітет. Про це заявив речник президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін.
«Наша країна не визнає результати «референдумів» Росії щодо анексії окупованих територій України», — заявив Калін в інтерв'ю телеканалу NTV увечері в п'ятницю,
Він також зазначив, що Туреччина — єдина країна, яка докладає зусиль для припинення війни.
Калин зазначив, що завдяки контактам Туреччини з обома сторонами було досягнуто важливих результатів, таких як угодb про зерновий коридор та обмінe полоненими.
«Переговори щодо обміну полоненими почалися 3-3,5 місяці тому. Але ми не ділилися ними з громадськістю до отримання результату», — сказав він.
Калин наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган постійно проводив переговори з українською та російською сторонами з цього питання.
Туреччина намагалася стати посередником у конфлікті, зберігаючи добрі стосунки як з Росією, так і з Україною та утримуючись від приєднання до санкцій Заходу проти Москви. Утім, поведінка Путіна дає підстави вважати, що незабаром від нього відвернуться навіть лояльні до нього країни.