Перше похолодання в Європі стане раннім випробуванням для континенту в енергокризі — Bloomberg

Арктичний холод, який очікується в Західній Європі протягом наступного тижня, стане першим випробуванням того, наскільки європейці готові відкласти ввімкнення опалення, щоб заощадити енергію та зберегти сімейний бюджет, пише Bloomberg .

За даними синоптиків, температура в Лондоні буде майже на 5 градусів Цельсія нижчою за середній рівень, а вночі 27 вересня опуститься до 6,5 градусів Цельсія. У Франції та Іспанії також очікується температура на 3-4 градуси нижче сезонної норми.

Оператори енергомережі розробляють плани, як у разі потреби розподілити енергію цієї зими. Оскільки можливості заміщення російських поставок газу вичерпані, основний тягар лягає на скорочення попиту. В ідеалі, це має бути зроблено споживачами добровільно, але якщо цього не станеться, є кілька кроків, які може зробити мережева компанія, найбільш екстремальним з яких є організовані відключення.

«На початку наступного тижня стане ще холодніше, оскільки очікується різке надходження арктичного повітря на південь, а сильний північний вітер посилить відчуття холоду», — повідомляє Метеорологічна служба Великої Британії.

Офіційно опалювальний сезон розпочнеться лише в жовтні, коли температура повернеться до норми, але це реальна перевірка дисципліни енергоспоживання в регіоні, оскільки уряди країн намагаються скоротити споживання енергії з усіх куточків економіки. ЄС обговорює питання обов'язкового скорочення споживання енергії.

У той час як уряди країн ЄС виділяють мільярди євро на підтримку споживачів, які борються зі зростанням цін на енергоносії, є надія, що багато людей будуть тримати свої термостати вимкненими навіть у холодні місяці.

«З’являються деякі ознаки зниження попиту з боку домогосподарств через різке зростання тарифів. Але це ще має бути підтверджено в найближчі тижні», — повідомляє EnergyScan — платформа аналізу ринку Engie SA.

Оскільки багато людей повернулися в офіси, попит на енергію повинен бути максимальним вранці та пізно ввечері, особливо з більшою кількістю ввімкненого світла, оскільки дні стають коротшими.

У Британії є ознаки того, що попит на газ вранці почав зростати вже цього тижня, свідчать дані мережевого оператора National Grid Plc. Вітрогенерація також була низькою, що підкреслює, наскільки тиха погода в поєднанні з низькими температурами може загострювати труднощі цієї зими. Очікується, що нормальні температури повернуться до початку жовтня, коли вітрова генерація також збільшиться.