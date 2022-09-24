На Луганщині складають окремі списки тих, хто голосує «проти» на псевдореферендумі – голова ОВА

«Референдум» більше нагадує соцопитування під дулами автоматів

На Луганщині складають окремі списки тих, хто голосує «проти» на псевдореферендумі – голова ОВА
На Луганщині "голосують" під дулами автоматів
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

На окупованій Луганщині росіяни складають списки тих, хто голосує «проти» на псевдореферендумі, а саме «голосування» проходить під дулами автоматів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

За словами очільника області, так званий «референдум» більше нагадує соцопитування під дулами автоматів.

«Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою», - додав Гайдай.

За його словами, тих, хто голосує «проти», окупанти вносять до окремих списків, а інколи затримують.

«Голосувати» у дворі чи квартирі під картонкою треба "за", "ні" - потрапляєш в список неблагонадійних. Буває, що чоловіків затримують одразу», - зазначив голова ОВА.

Більш того росіяни, погрожуючи зброєю, чоловіків призовного віку прямо з "голосування" "мобілізують" до лав незаконних бандформувань. До того ж населені пункти на період «референдуму» закриті на в’їзд та виїзд.

«На "голосуванні" завжди присутні солдати. Якщо під тиском ставиш «так», то одразу видають і російський паспорт. З паспортом отримуєш і зобов'язання з'явитися у «воєнкомат», а там і «мобілізація» в славу нової «батьківщини», - наголосив Гайдай.

Також очільник області зазначив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини.


Артем Руденко, ZN.ua





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