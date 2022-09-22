Норвегія призупинила спрощений візовий режим з РФ

Країна позбавила росіян усіх пільг під час отримання віз, інформує ZN.ua.

Норвегія призупинила спрощений візовий режим з РФ
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Норвезька влада в четвер, 22 вересня, тимчасово призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Росією, підтримавши аналогічне рішення Європейського Союзу. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Імміграційного управління Норвегії.

У відомстві пояснили, що це означатиме скасування для громадян РФ спрощених вимог щодо документів, скороченого терміну розгляду заявок, особливих правил щодо багаторазових віз та іншого.

Зокрема, термін розгляду заявки для отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. У окремих випадках її опрацьовуватимуть до 45 днів.

Крім того, росіяни повинні будуть надати додаткові документи й заплатити більше коштів під час процедури. Візовий збір зросте з 35 до 80 євро.


Максим Царук, ZN.ua





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