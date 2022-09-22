Влада Німеччини захотіла "врятувати" росіян від мобілізації: "Будь-який, хто виступає проти російського режиму..."

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що російські чоловіки, які тікають від мобілізації, можуть просити притулку в Німеччині.

Про це повідомляє німецький телеканал Tagesschau.

«Будь-хто, хто виступає проти російського режиму і тому перебуває у великій небезпеці, може клопотати про надання притулку через політичне переслідування. Практику ухвалення рішень Федеральним відомством у справах міграції та біженців уже відповідним чином скорегували», — повідомила Фезер.

Німеччина вже кілька місяців приймає «критиків російського режиму», додала міністр. Водночас надання притулку є індивідуальним рішенням, яке також включає перевірку безпеки.

Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн додав: «Усіх, хто ненавидить шлях путіна і любить ліберальну демократію, дуже вітають у Німеччині».