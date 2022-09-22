Зрадник Юрій Бардаш у Москві похизувався, що отримає російський паспорт і змінить ім’я

У липні Юрій Бардаш утік із Грузії до Росії, злякавшись помсти "Грузинського Легіону" за свою підтримку країни-окупанта. Продюсер проектів "Гриби", "Quest Pistols", WELLBOY та "Нервы" осів у Москві і похвалився, що незабаром отримає російський паспорт, інформує Апостроф.

У своєму Telegram-каналі "Філософія Бардаша" зрадник України називає Москву "найкращим містом на планеті", а Росію - найдемократичнішою та найвільнішою країною.

Фото: facebook.com/yura.bardash

"Москва - найбезпечніше місто на планеті. Я чистішого, красивішого міста не бачив. Щоб ось так безліч національностей, людей разом уживалися - я такого ніколи не бачив. Що відбувається в Москві? Все чітко, чисто, красиво, все спокійно, все мирно, - сказав він. - Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. У мене волосся дибки стає, наскільки влада Росії дозволяє в настільки важкий для народу час усім цим говорилкам говорити. Я розумію, свобода слова. Хочеш - кажи. Тут це є".

Російських солдатів, які окупують українські міста та вбивають українців, Бардаш назвав "своїми" та побажав їм перемоги: "Я прошу українців: бережіть себе. Російський солдат прийде та звільнить. Це станеться, це вже відбувається".

Тепер продюсер має намір отримати паспорт РФ та змінити ім'я. За порадою митрополита Тихона (Олександра Шевкунова), якого багато хто вважає духовником Путіна, Бардаш змінить ім'я Юрій на Георгій. Він збирається писати "патріотичні пісні", які славлять мобілізацію і російських солдатів. Він вважає, що за допомогою "Боженьки, Олександра Невського та Путіна" зможе дати "культурну відсіч" Заходу.

"Російський народ ніколи не перемогти. Наші качнуть так, що Європа зникне. Це факт, - сказав він. - У нас смисли, у нас скрєпи духовні, у нас все це. Ми – сила велика, ми з Богом".

Фото: facebook.com/yura.bardash


Наталка Лавринець, Апостроф





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