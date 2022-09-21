Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто через оголошення мобілізації в РФ

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь через оголошення в РФ "часткової" мобілізації.

"Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання ! Тим, хто відмовиться йти на смерть доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами. Шансів врятуватись не залишиться", - наголосив Федоров у Telegram.