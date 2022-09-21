Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто через оголошення мобілізації в РФ

Окупаційна влада заявила, що з 1 жовтня виїхати за межі окупованої частини Запорізької області можна буде лише на підставі спецперепустки, інформує ZN.ua.

Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто через оголошення мобілізації в РФ
© РИА Мелитополь

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь через оголошення в РФ "часткової" мобілізації.

"Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання ! Тим, хто відмовиться йти на смерть доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами. Шансів врятуватись не залишиться", - наголосив Федоров у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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