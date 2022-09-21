Загальна мобілізація: куди можуть залучити українців без бойового досвіду та бажання воювати

В Україні тривають війна та загальна мобілізація, яку президент Володимир Зеленський оголосив 24 лютого. Стало відомо, куди можуть залучити чоловіків, які не мають бойового досвіду та мотивації.

Загальна мобілізація: куди можуть залучити українців без бойового досвіду та бажання воювати

В нашій країні діє заборона виїзду чоловіків віком 18-60 років. Експерти вважають, що люди з низькою мотивацією не нададуть великої підтримки воїнам. Не всі військовозобов'язані вирушають до армії, проте вони також можуть приносити користь народу. Допомогти Батьківщині виграти війну у Росії можуть і ті, хто не горить бажанням вирушати на фронт.

Економіст Андрій Блінов заявив, що мобілізацію потрібно розглядати не лише як призов до армії, а й у ширшому контексті. Він нагадав, що економіку України намагалися "перевести на військові рейки", проте вона поки що залишається ринковою.

"Ми все ж таки залишаємося на ринкових механізмах: у нас немає талонів, продовольчих карток тощо. Грошово-кредитні відносини зберігаються. Незважаючи на війну, Україна залишається в системі ринкової економіки", - цитує експерта "Апостроф".

Блінов наголосив, що якщо Україна збирається перейти на військову економіку, обмеження на виїзд чоловіків із країни обґрунтовані. Ситуація залежатиме від того, які військово-політичне керівництво розглядатиме можливості для опору.

Зазначено, що для працездатних громадян можуть запровадити трудовий обов'язок для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання робіт оборонного характеру та суспільно корисних – на допомогу ЗСУ.

Загальна мобілізація: куди можуть залучити українців без бойового досвіду та бажання воювати

Так, чоловіки без військового досвіду та бажання взяти участь у бойових діях, можуть і не знадобитися на полі бою. Однак вони виявляться корисними як працівники тилу.

Напередодні стало відомо, що Верховна Рада ухвалила новий закон про призовників до армії. Стало відомо, що на демобілізацію може розраховувати ще одна категорія чоловіків.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Rzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скороRzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скоро
WSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з УкраїноюWSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з Україною
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
Австралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти УкраїниАвстралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти України
Мобілізація ще більше деморалізує військових РФ в Україні - історик Тімоті СнайдерМобілізація ще більше деморалізує військових РФ в Україні - історик Тімоті Снайдер
Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»
Примусова російська мобілізація: як її уникнути українцям на ТОТПримусова російська мобілізація: як її уникнути українцям на ТОТ
Путін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISWПутін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISW
США можуть віддати Душанбе та Ташкенту авіатехніку з АфганістануСША можуть віддати Душанбе та Ташкенту авіатехніку з Афганістану
Последние новости
Подгружаем последние новости