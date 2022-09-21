Загальна мобілізація: куди можуть залучити українців без бойового досвіду та бажання воювати

В Україні тривають війна та загальна мобілізація, яку президент Володимир Зеленський оголосив 24 лютого. Стало відомо, куди можуть залучити чоловіків, які не мають бойового досвіду та мотивації.

В нашій країні діє заборона виїзду чоловіків віком 18-60 років. Експерти вважають, що люди з низькою мотивацією не нададуть великої підтримки воїнам. Не всі військовозобов'язані вирушають до армії, проте вони також можуть приносити користь народу. Допомогти Батьківщині виграти війну у Росії можуть і ті, хто не горить бажанням вирушати на фронт.

Економіст Андрій Блінов заявив, що мобілізацію потрібно розглядати не лише як призов до армії, а й у ширшому контексті. Він нагадав, що економіку України намагалися "перевести на військові рейки", проте вона поки що залишається ринковою.

"Ми все ж таки залишаємося на ринкових механізмах: у нас немає талонів, продовольчих карток тощо. Грошово-кредитні відносини зберігаються. Незважаючи на війну, Україна залишається в системі ринкової економіки", - цитує експерта "Апостроф".

Блінов наголосив, що якщо Україна збирається перейти на військову економіку, обмеження на виїзд чоловіків із країни обґрунтовані. Ситуація залежатиме від того, які військово-політичне керівництво розглядатиме можливості для опору.

Зазначено, що для працездатних громадян можуть запровадити трудовий обов'язок для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання робіт оборонного характеру та суспільно корисних – на допомогу ЗСУ.

Так, чоловіки без військового досвіду та бажання взяти участь у бойових діях, можуть і не знадобитися на полі бою. Однак вони виявляться корисними як працівники тилу.

Напередодні стало відомо, що Верховна Рада ухвалила новий закон про призовників до армії. Стало відомо, що на демобілізацію може розраховувати ще одна категорія чоловіків.