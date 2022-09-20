"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на плани проросійських колаборантів провести "референдуми" на окупованих територіях сходу та півдня. У своєму мікроблозі у Твіттер він зауважив, що це не змінить загальної картинки, в якій РФ — країна-агресор.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав Кулеба.