"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на плани проросійських колаборантів провести "референдуми" на окупованих територіях сходу та півдня. У своєму мікроблозі у Твіттер він зауважив, що це не змінить загальної картинки, в якій РФ — країна-агресор.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав Кулеба.

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.