"Менше емоцій": українців заспокоїли, пояснивши, навіщо насправді Кремлю "мобілізація" та "військовий стан"

"Росіян тримають у тонусі і підказують, що війну можна продовжувати, але ціною життів диванних патріотів".

Про це заявив колишній позафракційний депутат України Борислав Береза, коментуючи нові рішення Держдуми росії.

Нагадаємо, 20 вересня Держдума ухвалила поправки про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон, посилення покарання за дезертирство, а також про введення в КК РФ понять «мобілізація», «воєнний стан», «воєнний час».

Водночас так звані «лнр» та «днр» оголосили про наміри провести псевдореферендуми на захоплених територіях Луганщини та Донеччини з 23 по 27 вересня.

"Наївно і безглуздо прямолінійно розглядати інформацію про те, що до Держдури внесли законопроект про введення до Кримінального кодексу таких понять як «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час», як початок мобілізації. Це взагалі з іншої опери і Кремлю необхідно не тільки для врегулювання цього питання в правовій площині, а й для того, щоб російське суспільство злякалося та підтримало будь-який сценарій припинення війни, коли буде ухвалено таке рішення. Це дуже зручний механізм батога та пряника", пояснив Береза.

Екс-нардеп також закликав «менше емоцій, більше аналізуйте», нагадавши, що мобілізацію росіяни і так приховано проводять і воюють з використанням усієї зброї поспіль. У той самий час російський народ армію і фронт не поспішає.

«Дихнути за кооператив "Озеро", Путіна та його ідеї готові значно менше людей, ніж підтримувати ідеї сидячи на дивані з півторашкою пива в руках. Усі опитування в тоталітарній Росії свідчать, що росіяни проти загальної мобілізації. І це, мабуть, єдине, що їх зараз об'єднує і може призвести до бунту. А це останнє, що сьогодні потрібне Кремлю», - пояснив Береза.

Екс-нардеп запевнив, що на полі бою натовп ненавчених і не забезпечених росіян, до того ж без командирів, яких в армії росії все менше, приречений на загибель.

«Доведено тисячами примусово мобілізованих до ОРДЛО. Почитайте, що пишуть ті, хто вижив. Це дозволяє усвідомити рівень їхньої проблеми. Менше стеріть. Більше думайте, для чого це озвучують», - закликав екс-парламентарій.

Додамо, тим часом на російських біржах розпочався обвал акцій після новин про псевдореферендуми «про входження до складу рф» тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, так звані "влада" так званої "днр" і "лнр" призначили "референдум" на 23 - 27 вересня. «Референдум» щодо входження Херсонської області до складу Росії також призначено на 23 — 27 вересня.