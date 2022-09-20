Пошкоджено чи знищено практично все: як живе Ізюм після окупації - фоторепортаж

Звільнене місто Ізюм на Харківщині, де наразі продовжують ексгумацію тіл жертв окупантів, зазнало чи не найбільших руйнувань та бомбардувань за час війни.

Зараз в місті фізично не існує непошкоджених будинків, повідомив кореспондент "Апострофу" Роман Пєтушков, який побував на місці події, інформує Апостроф.

У місті пошкоджено чи зруйновано фактично все, а інфраструктура просто знищена. У населеному пнкті не працює жодної установи, банку, аптеки, супермаркету чи адмінбудівлі.

Деякі райони міста викликають справжній шок. "Під завалами однієї з п'ятиповерхівок загинуло 45 людей, й росіяни поховали їх там же, де знайдено масове захоронення тіл", переповів кореспондент "Апострофа" слова одного з місцевих мешканців.

Цей район міста фактично знищено, будівлі тут не підлягають відновленню.

У самому Ізюмі досі небезпечно пересуватися, заборонено заходити на "зелені зони", адже там можуть бути міни. Можна зустріти встромлені в землю ракети від "Урагану".

В місті не залишилось шкіл, інформує Роман Пєтушков. Окупанти навіть знищили справжню окрасу міста, історичну будівлю Ізюмського ліцею, який повністю вигорів й залишився лише фасад.

Також у місті немає води, світла, не працює каналізація. місцева котельня знищена окупантами. Оскільки немає палива, тому велосипеди стали основним видом транспорту серед містян.

Ті будинки, яким якось пощастило вціліти, потребують негайного ремонту, а будівельних матеріалів також немає.

Люди на площі, які чекали на волонтерів, попрохали щоб до них якомога швидше приїжджала допомога, бо вони не знають, як їм пережити цю зиму. Утім, все одно люди щасливі й дякують Збройним Силам України за звільнення!

"Саме наша армія першою привезла їжу людям деокупованого Ізюму", - розповіла одна з літніх жіночок кореспонденту "Апострофа".


Олексій Руденко, Апостроф





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