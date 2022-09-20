Експерт розповів, проти якої "тисячі цілей" Україна може використовувати снаряди Excalibur

Єдина умова - якщо ціль групова, то вона не повинна бути великою, інформує ZN.ua.

Експерт розповів, проти якої
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Високоточні снаряди Excalibur працюють за принципом "один снаряд - одна ціль". Їх Сили оборони можуть використовувати для руйнування або командних пунктів, або складів російських військових. Про це розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Якщо це склад боєприпасів, навіть польовий, то одним снарядом можна підірвати весь склад. Якщо це танк, то одним снарядом підірветься танк. Тисяча снарядів – тисяча цілей. Ціль може бути групова, але невелика, – зазначив експерт. - Як правило, для таких снарядів шукають відповідні цілі. Припустимо, пускова установка "Точки У" може бути ціллю, командно-спостережний пункт полку або дивізії, польовий вузол зв'язку армії та бригади. Ось такі, досить значні цілі. По одному танку ніхто вести вогонь не буде".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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