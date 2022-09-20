Боррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги Україні

За його словами, робота триває.

Боррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги Україні
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ЄС планує створити місію з військової допомоги Україні. Блок буде враховувати потреби Києва під час визначення формату місії. Рішення про створення місії з військової допомоги прийматиметься у жовтні. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку перед початком Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Міністри продовжили обговорення створення військової місії ЄС. Робота продовжується, і ми будемо бачити конкретні результати швидко… Сподіваюся, що наступна Рада міністрів ЄС із закордонних справ у жовтні зможе прийняти рішення», - заявив Боррель.

За його словами, опрацювання цього рішення рухається досить швидко за стандартами ЄС. Міністри країн блоку досягли згоди щодо місії військової допомоги Україні під час неформальної зустрічі на початку вересня. Під час формальної зустрічі у жовтні міністри країн блоку планують розглянути конкретні пропозиції щодо формату місії.

«Як ви розумієте, спочатку вони мають бути погоджені з українцями - якими є їхні потреби», - заявив дипломат.

«І я сподіваюсь, до наступної Ради міністрів ЄС, тому що немає жодної такої зустрічі до цього, - це рішення буде прийнято», - зазначив він.

Боррель також підкреслив, що міністри країн ЄС підтримують необхідність продовження військової допомоги для України. За його словами, блок буде продовжувати надавати допомогу Києву в рамках міжурядового Європейського фонду миру, який використовується для фінансування доставки зброї. Головний дипломат ЄС запевнив, що ця робота буде проводитися «успішно та ефективно».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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