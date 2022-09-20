Зеленський пояснив проблему ППО для Харкова

Зараз Україна очікує на системи NASAMS та IRIS-Т.

Зеленський пояснив проблему ППО для Харкова
© depositphotos / palinchak

Питання посилення ППО для Харкова та області полягає не в грошах, а в країнах, які можуть забезпечити місто відповідними системами. Про це заявив президент Володимир Зеленський виданню УП, інформує ZN.ua.

"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані, - розповів президент. - Але ж ви знаєте як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше".

Він нагадав, що Україна ще повинна отримати NASAMS від США. Це комплекси ППО малого радіуса. Також Київ очікує німецькі системи IRIS-Т.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Менше емоцій": українців заспокоїли, пояснивши, навіщо насправді Кремлю "мобілізація" та "військовий стан""Менше емоцій": українців заспокоїли, пояснивши, навіщо насправді Кремлю "мобілізація" та "військовий стан"
Президент Володимир Зеленський похвалив СБУ за результативність: "Окупанти не мають жодної опори на українській землі"Президент Володимир Зеленський похвалив СБУ за результативність: "Окупанти не мають жодної опори на українській землі"
Біолабораторії в Києві: Володимир Чернишенко пояснив, чому це фейкБіолабораторії в Києві: Володимир Чернишенко пояснив, чому це фейк
Окупанти не матимуть опори на українській землі: Зеленський розповів про відновлення ХарківщиниОкупанти не матимуть опори на українській землі: Зеленський розповів про відновлення Харківщини
Зеленський розповів, які міста будуть звільнені наступними
The Guardian: Експерт пояснив, чому армія Росії програє у війні проти УкраїниThe Guardian: Експерт пояснив, чому армія Росії програє у війні проти України
Російські військові стріляли по братських могилах в Ізюмі заради розваги – ЗеленськийРосійські військові стріляли по братських могилах в Ізюмі заради розваги – Зеленський
"Закопали з мотузкою на шиї": Зеленський розповів про звірства, скоєні росіянами в Ізюмі"Закопали з мотузкою на шиї": Зеленський розповів про звірства, скоєні росіянами в Ізюмі
Щиро вдячний за солідарність. Зеленський вийшов на відеозв'язок з Бенедиктом КамбербетчемЩиро вдячний за солідарність. Зеленський вийшов на відеозв'язок з Бенедиктом Камбербетчем
Деокуповано майже 400 населених пунктів: Зеленський підбив підсумки контрнаступу ЗСУ на ХарківщиніДеокуповано майже 400 населених пунктів: Зеленський підбив підсумки контрнаступу ЗСУ на Харківщині
Последние новости
Подгружаем последние новости