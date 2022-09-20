Зеленський пояснив проблему ППО для Харкова
Зараз Україна очікує на системи NASAMS та IRIS-Т.
Питання посилення ППО для Харкова та області полягає не в грошах, а в країнах, які можуть забезпечити місто відповідними системами. Про це заявив президент Володимир Зеленський
"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані, - розповів президент. - Але ж ви знаєте як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше".
Він нагадав, що Україна ще повинна отримати NASAMS від США. Це комплекси ППО малого радіуса. Також Київ очікує німецькі системи IRIS-Т.