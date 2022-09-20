Зеленський пояснив проблему ППО для Харкова

Питання посилення ППО для Харкова та області полягає не в грошах, а в країнах, які можуть забезпечити місто відповідними системами. Про це заявив президент Володимир Зеленський виданню УП , інформує ZN.ua .

"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США , Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані, - розповів президент. - Але ж ви знаєте як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше".