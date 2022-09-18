У в’язнів «зриває дах»: керівники колоній незадоволені візитами Пригожина для вербування «добровольців» — BBC

Приїзд керівника «вагнерівців» спричиняє заворушення та агресивну поведінку серед завербованих, інформує ZN.ua.

За інформацією джерела, Пригожин особливо заохочує до вступу на «службу» так званих «борзих», яким нічого втрачати. До цієї категорії відносяться особи, засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Погодившись на умови керівника ПВК «Вагнера», вони починають поводитися вкрай зухвало, провокують конфлікти та створюють небезпеку для інших, оскільки знають, що скоро залишать місця позбавлення волі.

«Коли їм сказали, що за кілька днів їх відвезуть, з них таке поперло, що ніхто не чекав. Почало зривати дах, стали агресивно поводитися — з охороною, зі своїми ж, мовляв, нам байдуже, нам залишилося два дні, і ніхто нам не указ. Охорона, як на мене, сама не дочекається, коли вони поїдуть, неспокійно через них усе», — розповідає батько одного із ув'язнених.

Також він повідомив, що адміністрація неназваної колонії вкрай незадоволена візитами Пригожина та його бойовиків через іншу причину.

До них приїжджають і господарюють у їхній вотчині, нікому не сподобається, якщо до чужого монастиря прийдуть зі своїм статутом, — пояснив чоловік.

Колишній в’язень виправної колонії № 6, яка знаходиться в Республіці Марій Ел, розповів, що загалом більшість ув’язнених не має чіткої позиції щодо війни проти України. Серед тих, хто таки чітко визначився, значна частина підтримує політику Путіна, а інші просто не висловлюють власні думки вголос. Тим не менш, навіть ті, хто виступає за «спецоперацію» швидко змінюють позицію, коли справа доходить до потенційної відправки на фронт.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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