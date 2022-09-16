Війська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУР

Місцеве населення відмовляється забезпечувати російських загарбників продовольством навіть під примусом, інформує ZN.ua.

Війська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

Підрозділи військ РФ, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Зокрема, за даними розвідки, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ворога, розташованого неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

ГУР також повідомляє, що місцеве населення відмовляється забезпечувати російських загарбників продовольством навіть під примусом. Наразі окупанти поповнюють запаси води і боєкомплекту винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Низка підрозділів військ РФ у Херсонській області також отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра. Загарбники використовують для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, які вкрали у навколишніх селах.

«Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 осіб», - йдеться у повідомленні.

В ГУР зазначають, що ці військовослужбовці відмовились воювати. Тому командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, а також вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі загарбники вимушені жебракувати у місцевих жителів, окупанти шукають можливості повернутися додому.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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