NYT: Сі Цзіньпін вказав Путіну, де межі їхньої «безмежної» дружби

Владімір Путін у четвер визнав, що у Китаю є «запитання і занепокоєння» стосовно російської війни проти України. Це було помітне, хоч і завуальоване визнання, що у Москви немає підтримки найбільшого і наймогутнішого партнера на світовій арені.

Про це пише New York Times , нагадуючи, що Путін вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном за весь час з початку російського вторгнення в Україну. Це відбулося в рамках першої закордонної поїздки лідера Китаю з початку пандемії COVID-19. Але замість того, щоб виставити на показ євразійську єдність проти Заходу на тлі того, як Москва намагається оговтатися після принизливого відступу з Харківської області, в публічних заявах обох лідерів прозвучали суперечливі нотки. А Сі Цзіньпін не згадав про Україну взагалі.

«Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів у зв’язку з українською кризою. Ми розуміємо ваші запитання і занепокоєння з цього приводу», - сказав Путін на початку зустрічі.

Цей момент, який відбувся в кулуарах регіонального саміту Узбекистану, продемонстрував, в якому політично складному становищі опинився Путін після семи місяців війни проти України. На полі битви Росія втратила контроль над тисячами квадратних кілометрів території цього місяця. Тож мрії про остаточну російську перемогу над Україною, озброєною західною технікою, здаються нездійсненними як ніколи. Вдома Путін зіштовхнувся з незвичною критикою з боку прихильників війни, яку він розв’язав. Їм не подобається, що військовий прогрес надто повільний. На міжнародній арені в той час, як Захід посилює санкції проти Кремля, президент Росії у четвер побачив, що Сі Цзіньпін, який за три тижні до вторгнення пообіцяв йому дружбу «без меж», явно відмовився висловлювати будь-яку публічну підтримку війни Путіна проти України.