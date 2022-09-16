SCMP: Сі Цзіньпін перед виборами лякає Китай розпадом СРСР
Журнал Компартії КНР опублікував статтю китайського лідера, яка, на думку експертів, багато говорить про його погляди, інформує
Китайська Компартія - флагман глобального соціалістичного руху. І саме тому вона повинна навчитися постійно випраляти себе, щоб уникнути долі СРСР, - йдеться в статті лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Вона вийшла на сторінках найбільш авторитетного ідеологічного журналу Компартії Qiushi рівно за місяць до 20-го з’їзду, який пройде 16 жовтня. Цей з’їзд надзвичайно важливий для Сі Цзіньпіна, тому що на ньому його призначать лідером Китаю втретє, що безпрецедентно.
Як пише гононзьке видання
«Сьогодні існує близько 130 соціалістичних або комуністичних партій, які діють в 100 країнах. Багато країн, що розвиваються, дивляться на Китай із заздрістю і хочуть дізнатися про наш досвід управління. Соціалізм з китайським характером став флагманом соціалістичного розвитку в 21 столітті. Ми маємо відповідальність, здатність і впевненість зробити історичний внесок у прогрес наукового соціалізму», - йдеться в його статті.