Держдеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окуповані

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україні постраждали 15,7% сховищ зерна. Таким чином Росія спровокувала глобальну продовольчу кризу і продовжує її поглиблювати. Про це сказано у пресрелізі Державного департаменту США.

«Невиправдана війна президента Путіна проти України ставить мільйони людей у ??всьому світі під загрозу погіршення продовольчої безпеки. Повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, одного з найбільших у світі експортерів продовольства, призвело до пошкодження або повного знищення багатьох магістральних доріг, залізниць, портів і складів продовольства в Україні, необхідних для доставки її сільськогосподарських товарів міжнародні ринки. Ці дії гарантують, що біль цієї війни також відчують найуразливіші верстви населення світу», – сказано на сайті Держдепу.