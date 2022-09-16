Держдеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окуповані

В США вкотре заявили, що Росія спровокувала глобальну продовольчу кризу, і пообіцяли надалі підтримувати Україну, інформує ZN.ua.

Держдеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окуповані
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З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україні постраждали 15,7% сховищ зерна. Таким чином Росія спровокувала глобальну продовольчу кризу і продовжує її поглиблювати. Про це сказано у пресрелізі Державного департаменту США.

«Невиправдана війна президента Путіна проти України ставить мільйони людей у ??всьому світі під загрозу погіршення продовольчої безпеки. Повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, одного з найбільших у світі експортерів продовольства, призвело до пошкодження або повного знищення багатьох магістральних доріг, залізниць, портів і складів продовольства в Україні, необхідних для доставки її сільськогосподарських товарів міжнародні ринки. Ці дії гарантують, що біль цієї війни також відчують найуразливіші верстви населення світу», – сказано на сайті Держдепу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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