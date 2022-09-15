В Радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з Азербайджаном

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Єреван і Баку досягли домовленості про перемир'я. При цьому, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання, немає, повідомляє DW .

«Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20.00 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан дотримуватиметься цієї домовленості», - заявив Григорян в ефірі Громадського телебачення.

Однак Азербайджан поки що не підтвердив досягнення перемир’я.

Прес-секретар Міноборони Вірменії Арам Торосян повідомив, що з 20.00 за місцевим часом у всіх напрямках практично припинилися обстріли і значних інцидентів не було зафіксовано.

При цьому, увечері 14 вересня у Єревані почалися протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту. Повідомляється, що приводом невдоволення стала заява Пашиняна про готовність підписати документ з Азербайджаном, який міг викликати критику з боку населення Вірменії. Таку заяву багато громадян сприйняли як відмову від Нагірного Карабаху.

Однак Пашинян написав публікацію у Facebook, у якій повідомив, що не збирається підписувати жодних документів.

«Дорогі співвітчизники, закликаю, прошу не піддаватися маніпуляціям. Жодного документа не підписувалося і до підписання не готується. Це інформаційна диверсія, яка спрямовується недружніми зовнішніми силами з метою зламати імунітет країни», - йдеться у дописі Пашиняна.

У Службі національної безпеки Вірменії підкреслили, що слова прем'єра були викривлені ЗМІ.