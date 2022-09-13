У кількох навчальних закладах Міноборони РФ відбудуться дострокові випуски – Генштаб

Російським військам не вистачає молодшого офіцерського складу, інформує ZN.ua.

У кількох навчальних закладах Міноборони РФ відбудуться дострокові випуски – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російське військове керівництво вирішило провести дострокові випуски в низці освітніх закладів Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зокрема, росіяни збираються достроково завершити навчання курсантів 5 курсу “Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” – у грудні поточного року.

Подібні заходи окупанти вживають для того, щоб поповнити молодшим офіцерським складом сили, які воюють проти України. Російській армії не вистачає командирів тактичного рівня у зв'язку з відмовами офіцерів запасу підписувати контракти через останні події на фронті.

Тим часом у загарбників на території нашої держави продовжує погіршуватися морально-психологічний стан. Ворожі солдати все частіше калічать себе, щоб потрапити в медичний заклад і уникнути боїв проти ЗСУ. Крім того, багато військових не повертаються у свої частини після закінчення відпусток.


Максим Царук, ZN.ua





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