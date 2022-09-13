У ISW спрогнозували, чи вдасться новопризначеному генерал-полковнику Лапіну досягти успіху на фронті

Російський президент Владімір Путін призначив нового очільника західного угрупування РФ - генерал-полковника Алєксандр Лапіна. Та аналітики Інституту вивчення війни США сумніваються, що йому вдасться досягти успіхів на фронті, про це йдеться в останньому звіті.

Досі Лапін не показав ознак того, що він планує змінити обмежену наступальну кампанію окупаційних військ.

У ISW нагадують, що вчора, 12 вересня, Сили оборони продовжили наземні атаки в Донецькій області, а також відбили намагання окупаційних сил наступати на околиці Бахмута та Авдіївки. Це свідчить про те, що новопризначений генерал-полковник планує й далі здійснювати атаки, які не мають шансів на успіх.