У ISW спрогнозували, чи вдасться новопризначеному генерал-полковнику Лапіну досягти успіху на фронті
Він досі не показав ознак того, що планує змінити обмежену наступальну кампанію окупаційних військ, інформує
Російський президент Владімір Путін призначив нового очільника західного угрупування РФ - генерал-полковника Алєксандр Лапіна. Та аналітики Інституту вивчення війни США сумніваються, що йому вдасться досягти успіхів на фронті, про це йдеться
Досі Лапін не показав ознак того, що він планує змінити обмежену наступальну кампанію окупаційних військ.
У ISW нагадують, що вчора, 12 вересня, Сили оборони продовжили наземні атаки в Донецькій області, а також відбили намагання окупаційних сил наступати на околиці Бахмута та Авдіївки. Це свідчить про те, що новопризначений генерал-полковник планує й далі здійснювати атаки, які не мають шансів на успіх.