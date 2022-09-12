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2022-09-12
Коригував ворожі атаки на Донеччину: чоловік зі Слов’янська отримав 8 років в’язниці
Прокурори встановили, що наведенням він займався у травні, коли Слов’янськ саме атакували ракетами “Іскандер”, місто потрапляло під обстріл касетними снарядами, руйнувань зазнав Георгіївський скит Святогірської лаври, інформує
© Донецька обласна прокуратура
У Слов’янську засудили до 8 років позбавлення волі місцевого жителя, який у травні “зливав” ворогу дані про переміщення, рух, розташування ЗСУ в цьому районі, інші важливі координати. Ситуацію з колаборантом
За даними місцевих прокурів, чоловік передавав російській стороні через соцмережу “Одноклассники” інформацію про місця дислокації українських підрозділів, блокпости та інші військові об’єкти, військову техніку та особовий склад, маршрути пересування.
Оксана Коваль, ZN.ua