Коригував ворожі атаки на Донеччину: чоловік зі Слов’янська отримав 8 років в’язниці

У Слов’янську засудили до 8 років позбавлення волі місцевого жителя, який у травні “зливав” ворогу дані про переміщення, рух, розташування ЗСУ в цьому районі, інші важливі координати. Ситуацію з колаборантом окреслює Офіс Генпрокурора.

За даними місцевих прокурів, чоловік передавав російській стороні через соцмережу “Одноклассники” інформацію про місця дислокації українських підрозділів, блокпости та інші військові об’єкти, військову техніку та особовий склад, маршрути пересування.