Мешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе було

Мешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе було

Після звільнення Харківщини місцеві жителі не можуть стримати емоцій та намагаються помститися своїм кривдникам та зрадникам.

Про деякі випадки розповів боєць ЗСУ Сергій Філімонов.

"Гарна історія з Харківщини. Жив був мусор, коли русня захопила містечко, п*дріла почав працювати на окупантів і став главмусором. Як тільки ЗСУ звільнило цю територію, місцеві відразу спалили його будинок.

Також був випадок: взяли полоненого, привезли його в будинок чекати контріків. Місцевий побачив і попросив вдарити п*дара разок. Я відмовив і сказав що не можна, мужик дуже засмутився. Тільки я відвернувся чоловік відразу мене ослухався. Довелось відтягувати", - розповідає Філімонов у сврєму телеграм-каналі.


Алексей Ионов, politeka.net





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