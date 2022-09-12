У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку
"Справа знову йде до Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера", інформує
Депутати ще із 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Про це
"Депутати ще з 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Це вони приєдналися до тих із Смольнінського МО, які звинуватили його в держзраді, і про яких ми розповідали у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.
"Справа знову йде до Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера", -
Нагадаємо, заяви про державну зраду глави РФ Путіна, звинувачення його у погіршенні справ у країні та вимоги піти у відставку почали сипатися одночасно з успіхами української армії на південному сході України.
Так,
Втім Рада Смольнінського
Однак 9 вересня "бунт" вийшов за межі Санкт-Петербурга. Рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві прийняла звернення до президента РФ Володимира Путіна із закликом скласти повноваження.