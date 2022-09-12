У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку

Депутати ще із 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Про це повідомляє російська журналістка Олена Руковцева – оглядач "Радіо Свобода".

"Депутати ще з 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Це вони приєдналися до тих із Смольнінського МО, які звинуватили його в держзраді, і про яких ми розповідали у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

"Справа знову йде до Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера", - додала журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, заяви про державну зраду глави РФ Путіна, звинувачення його у погіршенні справ у країні та вимоги піти у відставку почали сипатися одночасно з успіхами української армії на південному сході України.

Так, 8 вересня Рада муніципального освіти Смольнінське у Санкт-Петербурзі запропонував Держдумі звинуватити президента Росії Володимира Путіна у державній зраді для усунення його з посади.

Втім Рада Смольнінського направляла Путіну депутатський запит із закликом зупинити кровопролиття, вивести війська з території України та піти у відставку ще у березні, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну.