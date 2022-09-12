У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку

"Справа знову йде до Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера", інформує ZN.ua.

У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку
© depositphotos/Wirestock

Депутати ще із 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Про це повідомляє російська журналістка Олена Руковцева – оглядач "Радіо Свобода".

"Депутати ще з 18 муніципальних округів Санкт-Петербурга підписали вимогу до Путіна піти у відставку. Це вони приєдналися до тих із Смольнінського МО, які звинуватили його в держзраді, і про яких ми розповідали у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

"Справа знову йде до Великої Жовтневої революції, яка знову буде з Пітера", - додала журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, заяви про державну зраду глави РФ Путіна, звинувачення його у погіршенні справ у країні та вимоги піти у відставку почали сипатися одночасно з успіхами української армії на південному сході України.

Так, 8 вересня Рада муніципального освіти Смольнінське у Санкт-Петербурзі запропонував Держдумі звинуватити президента Росії Володимира Путіна у державній зраді для усунення його з посади.

Втім Рада Смольнінського направляла Путіну депутатський запит із закликом зупинити кровопролиття, вивести війська з території України та піти у відставку ще у березні, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну.

Однак 9 вересня "бунт" вийшов за межі Санкт-Петербурга. Рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві прийняла звернення до президента РФ Володимира Путіна із закликом скласти повноваження.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні
У Путіна відповіли на відмову Зеленського від переговорів президентів. Кажуть, що справжні ультиматуми ще не почалисяУ Путіна відповіли на відмову Зеленського від переговорів президентів. Кажуть, що справжні ультиматуми ще не почалися
Politico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з УкраїноюPolitico: Проблеми Путіна не тільки на полі битви з Україною
Ходжес оцінив «готовність Путіна до самогубства»Ходжес оцінив «готовність Путіна до самогубства»
У США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх УкраїниУ США удари по ТЕС вважають відповіддю Росії на успіх України
Bloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в УзбекистаніBloomberg: Наступ України ставить Сі Цзіньпіна і Путіна в незручне становище перед зустріччю в Узбекистані
"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка
Революція у Росії неминуча — письменник АкунінРеволюція у Росії неминуча — письменник Акунін
"Ми не можемо дозволити Росії шматок за шматком "з'їдати" нашу країну" – Володимир Зеленський"Ми не можемо дозволити Росії шматок за шматком "з'їдати" нашу країну" – Володимир Зеленський
Розгром російської армії на Харківщині став особистим ударом для Путіна – NYTРозгром російської армії на Харківщині став особистим ударом для Путіна – NYT
Последние новости
Подгружаем последние новости