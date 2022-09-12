Головний чиновник Мінська уклав угоду про економічну співпрацю з представником окупаційної влади Севастополя

Сторони дещо розійшлися у трактуванні події. Як випливає з коментаря представника Мінська, за подією "стирчать вуха" Путіна, інформує ZN.ua.

Головний чиновник Мінська уклав угоду про економічну співпрацю з представником окупаційної влади Севастополя
© Слово і діло

Голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарєв та окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв підписали угоду про співпрацю в економічній та гуманітарній сферах. Про це пише «Зеркало».

За інформацією видання, представник окупаційної «влади» Севастополя заявив, що переговори з Мінськом з цього приводу велися давно.

За його словами, йдеться про «експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, патріотичне виховання».

Своєю чергою білоруський чиновник Володимир Кухарєв був менш щедрим на деталі.

Він також фактично спростував факт давніх переговорів. З його слів виглядає так, що Мінськ змусили піти на підписання угод з нагоди так званого Міжнародного форуму економічного співробітництва, який відбувся під патронатом главаря Російської Федерації Владіміра Путіна.

«За останні дні було проведено дуже велику роботу. Учора, під час проведення Міжнародного форуму економічного співробітництва, гості отримали можливість ознайомитись із продукцією, що виробляється у Мінську. Під час зустрічей було укладено велику кількість угод. Також було опрацьовано низку серйозних питань з різних напрямів діяльності. Це дозволяє сказати, що наші відносини будуть розвиватися і зміцнюватися в різних сферах - промисловості, сільському господарстві, медицині, освіті», - зазначив Кухарєв.

Представник білоруської столиці та російських окупантів домовилися «розвивати промислову кооперацію, обмінюватися досвідом, розробляти спільні у сфері інвестицій та бізнесу».

У виданні при цьому наголосили, що Білорусь офіційно так і не визнала анексований Крим російським, хоча багато висловлювань самопроголошеного президента Лукашенка можна трактувати саме в такому ключі.

За матеріалами: Зеркало (Білорусь) /

Лія Ільченко, ZN.ua





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