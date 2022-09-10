Ворог завдав ракетного удару по Дніпру та області: подробиці, фото та відео

У ніч на суботу, 10 вересня, українське ППО збило крилату ракету в Дніпрі, які також збили 7 вересня.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Підтверджуємо роботу ППО в Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - йдеться в повідомленні, інформує Апостроф .

Також з'явились відео успішної роботи протиповітряної оборони. Очевидці передають, що було два вибухи у Дніпрі та передмісті у період з 1:00 до 2:00 ночі.

Фото: t.me/dnepr_operativ