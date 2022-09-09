Бійців "елітного" підрозділу армії РФ жорстко покарали за відмову воювати в Україні: фото

Російське командування покарало бійців "елітного" підрозділу окупантів 331 гвардійського парашутно-десантного полку за відмову воювати в Україні - їх змусили йти пішим маршем 1480 км з Ірміно (Луганська область) до російської Костроми.

Документ, який свідчить про це, опублікував Telegram-канал InformNapalm, він належав російському військовому, або загинув, або здався в полон, інформує Апостроф.

Автори нагадали, що раніше з'являлася інформація, що бійці цього "елітного" підрозділу перебували у пригніченому морально-психологічному стані та "передумали" воювати.

"Були і так звані "відмовники", яких імовірно як покарання відправили в ППД пішим маршем на 1480 км. Але зараз вони все одно в кращому становищі, ніж лежати на позиціях", - зазначив автор публікації.


Олена Руденко, Апостроф





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