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2022-09-06
"Комендант" окупованого Бердянська, підірваний у своєму автомобілі, помер від ран у лікарні – війна в Україні
Партизанський рух у тилу ворога не менш ефективний, ніж "Хаймарси", інформує
Так званий "комендант" окупованого Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль сьогодні вибухнув у центрі міста, помер від отриманих поранень у лікарні.
Про це повідомили російське інформагентство РИА "Новости", а також низка бердянських телеграм-каналів.
"Це значна перемога бердянських партизанів та місцевого опору! Але, сподіваємося, не остання!", - пише телеграм-канал
Вдень машину з літерою "Z" було знищено сильним вибухом неподалік будівлі адміністрації окупованого російськими загарбниками міста.
Юлія Мельничук, ZN.ua