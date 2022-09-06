"Комендант" окупованого Бердянська, підірваний у своєму автомобілі, помер від ран у лікарні – війна в Україні

Партизанський рух у тилу ворога не менш ефективний, ніж "Хаймарси", інформує ZN.ua.

Так званий "комендант" окупованого Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль сьогодні вибухнув у центрі міста, помер від отриманих поранень у лікарні.

Про це повідомили російське інформагентство РИА "Новости", а також низка бердянських телеграм-каналів.

"Це значна перемога бердянських партизанів та місцевого опору! Але, сподіваємося, не остання!", - пише телеграм-канал "Бердянськ Зараз".

Вдень машину з літерою "Z" було знищено сильним вибухом неподалік будівлі адміністрації окупованого російськими загарбниками міста.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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