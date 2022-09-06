У центрі окупованого Бердянська стрілянина та вибухи

У центрі окупованого Бердянська стрілянина та вибухи

У захопленому російськими окупантами Бердянську пролунав сильний вибух, у центрі міста стрілянина. Інформація про це з’явилася у місцевих пабліках, згодом її підтвердили у міськраді.

«Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції», - йдеться у повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, неподалік будівлі адміністрації було підірвано автомобіль з літерою «Z», щонайменше один росіянин загинув на місці.

Окупаційна адміністрація заявила про «теракт», відомостей про його обставини там не навели. Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що в окупованому місті дійсно було підірвано автомобіль.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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