У центрі окупованого Бердянська стрілянина та вибухи

У захопленому російськими окупантами Бердянську пролунав сильний вибух, у центрі міста стрілянина. Інформація про це з’явилася у місцевих пабліках, згодом її підтвердили у міськраді.

«Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції», - йдеться у повідомленні .

За непідтвердженою інформацією, неподалік будівлі адміністрації було підірвано автомобіль з літерою «Z», щонайменше один росіянин загинув на місці.

Окупаційна адміністрація заявила про «теракт», відомостей про його обставини там не навели. Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що в окупованому місті дійсно було підірвано автомобіль.