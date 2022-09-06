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2022-09-06
Росіяни переступили психологічну позначку: нові дані про "вантажі 200" в Україні
Йде 195-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже понад 50 тисяч російських військових. Лише за минулу добу ліквідовано 350 окупантів, знищено 9 танків та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 077 (+9) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 484 (+25) од.,
- артилерійських систем - 1 179 (+22) од.,
- РСЗВ – 296 (+2) од.,
- засобів ППО - 156 (+0) од.,
- літаків – 236 (+0) од.,
- вертольотів – 207 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
- крилатих ракет - 209 (+4),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.,
- спеціальної техніки – 109 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.
Олена Руденко, Апостроф