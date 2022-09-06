Росіяни переступили психологічну позначку: нові дані про "вантажі 200" в Україні

Йде 195-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже понад 50 тисяч російських військових. Лише за минулу добу ліквідовано 350 окупантів, знищено 9 танків та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 077 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4 484 (+25) од.,
  • артилерійських систем - 1 179 (+22) од.,
  • РСЗВ – 296 (+2) од.,
  • засобів ППО - 156 (+0) од.,
  • літаків – 236 (+0) од.,
  • вертольотів – 207 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
  • крилатих ракет - 209 (+4),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.,
  • спеціальної техніки – 109 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





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