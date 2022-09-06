Сили ППО збили вертоліт Ка-52 та п'ять крилатих ракет

Українські сили протиповітряної оборони знищили п'ять російських крилатих ракет та вертоліт Ка-52, інформує Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"6 вересня, близько 8.00 години ранку, на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор»",- йдеться в повідомленні.