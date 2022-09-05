Учора ворог втратив на фронті близько 70 одиниць техніки та кілька сотень військових — зведення

Учора ЗСУ ліквідували 300 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 49 800 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує ZN.ua .

Загальні втрати ворога станом на 5 вересня:

танків ? 2068 (+19) од,

од, бойових броньованих машин ? 4459 (+29) од,

од, артилерійських систем – 1157 (+10) од,

од, РСЗВ – 294 (+0) од,

засоби ППО - 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3) ,

, крилаті ракети - 205 (+2) ,

, кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,

од, спеціальна техніка - 107 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляють в Генштабі.