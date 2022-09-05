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2022-09-05
Учора ворог втратив на фронті близько 70 одиниць техніки та кілька сотень військових — зведення
Найважче росіянам було на донецькому напрямку.
© Міноборони РФ
Учора ЗСУ ліквідували 300 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 49 800 "двохсотих". Про це повідомляє
Загальні втрати ворога станом на 5 вересня:
- танків ? 2068 (+19) од,
- бойових броньованих машин ? 4459 (+29) од,
- артилерійських систем – 1157 (+10) од,
- РСЗВ – 294 (+0) од,
- засоби ППО - 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
- крилаті ракети - 205 (+2),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
- спеціальна техніка - 107 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляють в Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua