Учора ворог втратив на фронті близько 70 одиниць техніки та кілька сотень військових — зведення

Найважче росіянам було на донецькому напрямку.

Учора ворог втратив на фронті близько 70 одиниць техніки та кілька сотень військових — зведення
© Міноборони РФ

Учора ЗСУ ліквідували 300 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 49 800 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує ZN.ua.

Загальні втрати ворога станом на 5 вересня:

  • танків ? 2068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ? 4459 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1157 (+10) од,
  • РСЗВ – 294 (+0) од,
  • засоби ППО - 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
  • крилаті ракети - 205 (+2),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 107 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляють в Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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