The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію
Американська розвідка говорить, що пів року війни сильно змінили російську державу і її можливості, інформує
Адміністрація Джо Байдена передає Україні зброю, яка може завдати серйозної шкоди російській армії. І такий рівень допомоги сильно відрізняється від того, який був на початку війни. Схоже, тепер чиновників США не тривожить потенційна реакція Москви.
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Але настрої у Вашингтоні змінилися завдяки тому, що Кремль так і не виконав свої численні погрози.
«З часом адміністрація визнала, що може постачати потужнішу, з більшим радіусом дії і важчу зброю українцям, а росіяни на це ніяк не відреагують», - сказав виданню колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
«Росіяни блефували і погрожували, але їх ніхто ж не провокував. І тому на початку це викликало занепокоєння в адміністрації і досі непокоїть певною мірою. Але страх спровокувати Росію зменшився», - додав він.
Коли російська армія вторглася в Україну 24 лютого, Владімір Путін дав чітко зрозуміти, що будь-яка західна країна, яка буде передавати українським військам певне озброєння включно з літаками і системами ППО, буде розглядатися як сторона конфлікту. США швидко кинулися на допомогу Україні, передавши їй зброю на більше 10 мільярдів доларів за шість місяців. Однак, в перші дні Вашингтон обережно поводився, інколи відмовляючись розголошувати деталі про певні системи, які отримував Київ.