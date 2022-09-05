The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію

Адміністрація Джо Байдена передає Україні зброю, яка може завдати серйозної шкоди російській армії. І такий рівень допомоги сильно відрізняється від того, який був на початку війни. Схоже, тепер чиновників США не тривожить потенційна реакція Москви.

Про це пише The Hill , нагадуючи, що впродовж останніх кількох місяців Вашингтон забезпечував Україну новими безпілотниками, потужними ракетами і артилерійськими системами на мільярди доларів. Така чітка підтримка дуже контрастує з першими днями війни, коли уряд США вагався і ретельно зважував список того, що надсилалося Україні, намагаючись не роздратувати Москву.

Але настрої у Вашингтоні змінилися завдяки тому, що Кремль так і не виконав свої численні погрози.

«З часом адміністрація визнала, що може постачати потужнішу, з більшим радіусом дії і важчу зброю українцям, а росіяни на це ніяк не відреагують», - сказав виданню колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

«Росіяни блефували і погрожували, але їх ніхто ж не провокував. І тому на початку це викликало занепокоєння в адміністрації і досі непокоїть певною мірою. Але страх спровокувати Росію зменшився», - додав він.