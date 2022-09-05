The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію

Американська розвідка говорить, що пів року війни сильно змінили російську державу і її можливості, інформує ZN.ua.

The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію
© U.S. Army/ flickr

Адміністрація Джо Байдена передає Україні зброю, яка може завдати серйозної шкоди російській армії. І такий рівень допомоги сильно відрізняється від того, який був на початку війни. Схоже, тепер чиновників США не тривожить потенційна реакція Москви.

Про це пише The Hill, нагадуючи, що впродовж останніх кількох місяців Вашингтон забезпечував Україну новими безпілотниками, потужними ракетами і артилерійськими системами на мільярди доларів. Така чітка підтримка дуже контрастує з першими днями війни, коли уряд США вагався і ретельно зважував список того, що надсилалося Україні, намагаючись не роздратувати Москву.

Але настрої у Вашингтоні змінилися завдяки тому, що Кремль так і не виконав свої численні погрози.

«З часом адміністрація визнала, що може постачати потужнішу, з більшим радіусом дії і важчу зброю українцям, а росіяни на це ніяк не відреагують», - сказав виданню колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

«Росіяни блефували і погрожували, але їх ніхто ж не провокував. І тому на початку це викликало занепокоєння в адміністрації і досі непокоїть певною мірою. Але страх спровокувати Росію зменшився», - додав він.

Коли російська армія вторглася в Україну 24 лютого, Владімір Путін дав чітко зрозуміти, що будь-яка західна країна, яка буде передавати українським військам певне озброєння включно з літаками і системами ППО, буде розглядатися як сторона конфлікту. США швидко кинулися на допомогу Україні, передавши їй зброю на більше 10 мільярдів доларів за шість місяців. Однак, в перші дні Вашингтон обережно поводився, інколи відмовляючись розголошувати деталі про певні системи, які отримував Київ.


Лесь Димань, ZN.ua





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