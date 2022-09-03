Харків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнки

Харків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнки

У сина харків'янки, яка агітувала у черзі за РФ, знайшли малюнки із символікою оккупантів.

Фото малюнків харківського школяра, який за велінням матері підтримує окупантів, опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сама харків'янка зараз під підозрою за статтею «виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників». Жінку «здали» в поліцію люди, котрі стояли з нею в одній черзі в адміністративній установі Харкова. Там дама намагалася переконати людей, які просиділи півроку під російським обстрілом, у тому, що війна рф проти України піде їм на благо.

Як виявилося, тому вона вчила і свою дитину.

"У її сина поліцейські виявили зошит з малюнками символіки росії", - повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.


Алексей Ионов, politeka.net





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