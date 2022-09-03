Харків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнки
У сина харків'янки, яка агітувала у черзі за РФ, знайшли малюнки із символікою оккупантів.
Фото малюнків харківського школяра, який за велінням матері підтримує окупантів,
Сама харків'янка зараз під підозрою за статтею «виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників». Жінку «здали» в поліцію люди, котрі стояли з нею в одній черзі в адміністративній установі Харкова. Там дама намагалася переконати людей, які просиділи півроку під російським обстрілом, у тому, що війна рф проти України піде їм на благо.
Як виявилося, тому вона вчила і свою дитину.
"У її сина поліцейські виявили зошит з малюнками символіки росії", - повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.