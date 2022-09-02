Росія призупинила транспортування газу "Північним потоком"

«Газпром» заявив у п'ятницю, що газопровід до Німеччини, який планували запустити у вихідні, залишиться закритим доти, доки не буде відремонтована турбіна, що на невизначений термін перекриє ключовий маршрут постачання до Європи.

У заяві «Газпрому» зазначено, що він виявив «витік масла» в турбіні під час планового триденного технічного обслуговування і що «поки вона не буде відремонтована… транспортування газу «Північним потоком» повністю призупинено».