Росія призупинила транспортування газу "Північним потоком"
У турбіні нібито виявили витік масла.
«Газпром» заявив у п'ятницю, що газопровід до Німеччини, який планували запустити у вихідні, залишиться закритим доти, доки не буде відремонтована турбіна, що на невизначений термін перекриє ключовий маршрут постачання до Європи.
У заяві «Газпрому» зазначено, що він виявив «витік масла» в турбіні під час планового триденного технічного обслуговування і що «поки вона не буде відремонтована… транспортування газу «Північним потоком» повністю призупинено».
"Отримано застереження Ростехнагляду Росії про те, що виявлені несправності, пошкодження не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна. У зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів і призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями. До усунення пошоджень транспортування газу до газопроводу «Північний потік» повністю зупинено", - наголошується у