Кремль, ймовірно, готується до посилення наступу восени і взимку — ISW

В Інституті вивчення війни США звернули увагу на останню заяву російського президента Владіміра Путіна про ліквідацію в Україні "антиросійського анклаву", а також його повернення до агресивної риторики. Експерти вважають, що це є свідченням того, що він не відмовився від своїх намірів захопити більшу частину нашої країни, йдеться в останньому звіті ISW .

"(Заява), імовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - вважають аналітики.

Що стосується завдання російської армії захопити весь Донбас до 15 вересня, то це вважається малоймовірним. До того ж РФ це потрібно лише для підняття бойового духу окупантів.

"Після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів навколо Авдіївки, після чого просування окупантів застопорилось", - розповіли аналітики.