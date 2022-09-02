Кремль, ймовірно, готується до посилення наступу восени і взимку — ISW

Експерти попереджають, що для Путіна головна мета цієї війни все ще полягає в захопленні більшої частини України, інформує ZN.ua.

В Інституті вивчення війни США звернули увагу на останню заяву російського президента Владіміра Путіна про ліквідацію в Україні "антиросійського анклаву", а також його повернення до агресивної риторики. Експерти вважають, що це є свідченням того, що він не відмовився від своїх намірів захопити більшу частину нашої країни, йдеться в останньому звіті ISW.

"(Заява), імовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - вважають аналітики.

Що стосується завдання російської армії захопити весь Донбас до 15 вересня, то це вважається малоймовірним. До того ж РФ це потрібно лише для підняття бойового духу окупантів.

"Після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів навколо Авдіївки, після чого просування окупантів застопорилось", - розповіли аналітики.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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