На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії Крейг Макінтош. Про це повідомляє The Guardian.

Цю інформацію підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

48-річний садівник Крейг Макінтош був убитий російськими військами 24 серпня під час патрулювання, коли його загін потрапив у засідку поблизу Харкова.

У березні він вирішив їхати в Україну, у жовтні планував вертатись до Британії.

«Він завжди мріяв служити в збройних силах, і, спостерігаючи за розгортанням конфлікту та побачивши руйнування, вирішив, що хоче допомогти людям. Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі», — розповіла його сестра Лорна Макінтош.

За ініціативи родичів Крейга на краудфандинговому сайті GoFundMe оголосили збір коштів на транспортування тіла загиблого добровольця додому. Вже на ранок четверга потрібну суму було зібрано з надлишком.

Представник Міністерства закордонних справ Британії повідомив, що вони «підтримують родину британця, який загинув в Україні, і підтримують зв’язок з місцевою владою».