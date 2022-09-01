На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії
Чоловікові, який був садівником, було 48 років.
На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії Крейг Макінтош. Про це
Цю інформацію підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.
48-річний садівник Крейг Макінтош був убитий російськими військами 24 серпня під час патрулювання, коли його загін потрапив у засідку поблизу Харкова.
У березні він вирішив їхати в Україну, у жовтні планував вертатись до Британії.
«Він завжди мріяв служити в збройних силах, і, спостерігаючи за розгортанням конфлікту та побачивши руйнування, вирішив, що хоче допомогти людям. Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі», — розповіла його сестра Лорна Макінтош.
За ініціативи родичів Крейга на краудфандинговому сайті GoFundMe оголосили збір коштів на транспортування тіла загиблого добровольця додому. Вже на ранок четверга потрібну суму було зібрано з надлишком.
Представник Міністерства закордонних справ Британії повідомив, що вони «підтримують родину британця, який загинув в Україні, і підтримують зв’язок з місцевою владою».
Раніше повідомлялось про те, що Державний департамент США підтвердив загибель свого громадянина на війні в Україні.