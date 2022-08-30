Голодні бунти почалися на окупованих територіях, відео: "Єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася..."

Голодні бунти почалися на окупованих територіях, відео: "Єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася..."

Жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хресна скасувати видавання гуманітарної допомоги.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти теж не видають гумдопомогу жителям міста, тож Червоний Хрест був єдиним джерелом їжі для багатьох людей.

"Маріуполь. Парк ім. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт", – пояснив радник міського голови.

Він висловив переконання, що це – лише початок.

"Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути. Наслідки демократії дають про себе знати", – резюмував Андрющенко.


Алексей Ионов, politeka.net





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