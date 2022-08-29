The Telegraph: Армія України під тиском вимог звільнити Херсон до зими, але передчасний наступ небезпечний

Експерти вказують на серйозні загрози непродуманого і непідготовленого українського контрнаступу, інформує ZN.ua.

The Telegraph: Армія України під тиском вимог звільнити Херсон до зими, але передчасний наступ небезпечний
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Солдат з позивним «Фенікс» намагався «продерти» очі і привести себе в тонус за допомогою енергетичного напою. Він прокинувся о 10:00 ранку в п’ятницю, поспавши лише три години після нічного чергування.

Стоячи перед зруйнованою школою, 25-річний український військовий пояснив, що його завдання зараз рівно таке ж, як і в березні, коли українські сили витіснили росіян з села, розташованого за 30 кілометрів від Миколаєва і Херсона.

«Ми визволимо Херсон, це навіть не очікування, а вже точно. Але ми не підемо в контрнаступ, поки в нас не буде більше артилерії», - сказав The Telegraph український солдат.

Для армії України, яка протистоїть окупаційним військам Росії, Херсон має символічне і стратегічне значення. Уряд в Києві і його західні союзники з нетерпінням чекають початку контрнаступу. Але військові командири хочуть накопичити більше сил і зброї, перш ніж почати наступати.

«Нам потрібна більша артилерійська підтримка. І лише так ми зможемо йти вперед», - сказав «Фенікс».

The Telegraph погоджується, що зовсім не важко зрозуміти вимоги українських військових. Місце, в якому армія України зупинила марш росіян на захід, - це відкрите поле, яке простягається на багато кілометрів. І весь ландшафт півдня такий. Фактично це мозаїка з полів і тонких лісосмуг між ними. Таку територію важко назвати сприятливою навіть для оборони, не кажучи про те, щоб просуватися вперед і знищувати ворожі укріплені позиції. Як і на інших ділянках фронту, впродовж останніх місяців ні російські, ні українські сили не змогли просунутись далеко вперед через постійні артилерійські обстріли.


Лесь Димань, ZN.ua





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