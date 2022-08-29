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2022-08-29
ЗСУ завдали удару по військовій частині та складах військ РФ у Херсоні
Українські військові продовжують знишщувати військові бази та склади окупантів, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Збройні сили України вночі у понеділок, 29 серпня,завдали удару по складах та військовій частині військ РФ у тимчасово окупованому Херсоні, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - зазначив Хлань у
Анна Конюченко, ZN.ua