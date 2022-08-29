ЗСУ завдали удару по військовій частині та складах військ РФ у Херсоні

Українські військові продовжують знишщувати військові бази та склади окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали удару по військовій частині та складах військ РФ у Херсоні
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України вночі у понеділок, 29 серпня,завдали удару по складах та військовій частині військ РФ у тимчасово окупованому Херсоні, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - зазначив Хлань у Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





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