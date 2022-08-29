В Україні зібрали новий "урожай" окупантів: свіже зведення втрат військ РФ

Йде 187-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, армія РФ з початку вторгнення вже втратила в ній загиблими 47 100 військових. Лише за минулу добу ліквідовано близько 350 окупантів та знищено 5 танків, вертоліт та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1 947 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4269 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 1 060 (+10) од.,
  • РСЗВ - 279 (+5) од.,
  • коштів ППО - 149 (+1) од.,
  • літаків – 234 (+0) од.,
  • вертольотів – 203 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 188 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 101 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





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