В Україні зібрали новий "урожай" окупантів: свіже зведення втрат військ РФ

Йде 187-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, армія РФ з початку вторгнення вже втратила в ній загиблими 47 100 військових. Лише за минулу добу ліквідовано близько 350 окупантів та знищено 5 танків, вертоліт та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,

танків ? 1 947 (+5) од.,

бойових броньованих машин ? 4269 (+12) од.,

артилерійських систем - 1 060 (+10) од.,

РСЗВ - 279 (+5) од.,

коштів ППО - 149 (+1) од.,

літаків – 234 (+0) од.,

вертольотів – 203 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 188 (+17) од.,

спеціальної техніки – 101 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.