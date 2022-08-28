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2022-08-28
В окупованій Михайлівці знайшли мертвим «керівника поліції»
Нещодавно у селищі на Запоріжжі також підірвали «голову» окупаційної адміністрації, інформує
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У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли повішеним місцевого колаборанта Андрія Рижкова. Інформацію «
«Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції», - повідомили в ОВА.
Раніше Рижков був українським прикордонником, вийшовши у відставку заснував на малій батьківщині патріотичну організацію «Прикордонники Михайлівщини».
З окупацією селища російськими військами добровільно прийшов до загарбників та запропонував свої послуги як «начальника поліції».
Ольга Чекіс, ZN.ua