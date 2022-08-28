В окупованій Михайлівці знайшли мертвим «керівника поліції»

У тимчасово окупованій Михайлівці знайшли повішеним місцевого колаборанта Андрія Рижкова. Інформацію « Укрінформу » підтвердили у Запорізькій ОВА.

«Підтверджуємо інформацію про те, що в Михайлівці знайдений повішеним Андрій Рижков, який називав себе керівником поліції», - повідомили в ОВА.

Раніше Рижков був українським прикордонником, вийшовши у відставку заснував на малій батьківщині патріотичну організацію «Прикордонники Михайлівщини».

З окупацією селища російськими військами добровільно прийшов до загарбників та запропонував свої послуги як «начальника поліції».