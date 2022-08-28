"У росії його все одно вб'ють": експерт спрогнозував долю путіна після поразки в Україні

володимир путін

Експерт вважає, що лише один світовий лідер може надати притулок путіну після того, як він програє війну в Україні.

Лише один світовий лідер може забезпечити президенту російської федерації володимиру путіну тиху старість, коли він програє війну проти України. І це президент Китаю Сі Цзіньпін. Таку думку в ефірі ТСН висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

"У росії його все одно вб'ють. Або його вб'ють ультрафашисти, які не зможуть вибачити йому поразку росії. Або він буде засуджений до страти трибуналом", - висловив думку публіцист.

Володимир Путін, президент Росії

Піонтковський зазначив, що жодна західна країна, а також Туреччина не можуть гарантувати, що російського диктатора не видадуть міжнародному трибуналу.

"Президент Китаю Сі Цзіньпін може твердо гарантувати йому життя, і ніхто від нього навіть не вимагатиме потім видачі путіна. Всі будуть задоволені тим, що він тихо доживає своє життя в буддійському монастирі", - зазначив Піонтковський.

Зазначимо, раніше Піонтковський заявив, що Україна може здобути перемогу у війні з росією. Це може статися вже у жовтні цього року або влітку наступного року.

володимир путін і Сі Цзіньпін


Галина Струс, politeka.net





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